SCR Altach angelt nach weiterem deutschen Star

Die Erinnerung an deutsche Bundesliga-Stars in Altach ist noch hellwach. „Kugelblitz“ Ailton, Sidney Sam, Neven Subotic spielten bislang schon für die Rheindörfler. Nun könnte der ehemalige Bayern-Spieler Jérôme Boateng diese Serie fortsetzen. Der 34-Jährige war zuletzt beim französischen Klub Olympique Lyon engagiert, ist dort aber in Ungnade gefallen.