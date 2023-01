„Es ist noch nicht normal, wenn man anders ist“

Krise als Hebel für Veränderung

Und trotzdem avancierte Sibelius, der drei Kinder mit einem gleichgeschlechtlichen Partner aufzog, am Landestheater Linz einst zum Publikumsliebling. Als er Linz verließ, fiel er tief, scheiterte als Intendant in Trier. Heute sieht er es so: „Die Krise hat mein Leben positiv verändert.“ Denn er sattelte um, ist heute ein gefragter Psychotherapeut.