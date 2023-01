Bayern München gegen Frankfurt ab 18.30 Uhr LIVE

Eintracht „mit Elan“ nach München

Die Eintracht kommt laut Glasner mit „großem Elan“ nach München. Die großen Trümpfe der Frankfurter sollen der physisch starke Angreifer Randal Kolo Muani (sechs Tore, zehn Assists) sowie der von einer Erkältung weitgehend genesene Torhüter Kevin Trapp sein. In der vergangenen Saison gewann die Eintracht mit 2:1 in München - gerade auch dank eines überragend haltenden Trapp. Allerdings ging das Hinspiel zur Saisoneröffnung der aktuellen Spielzeit in der eigenen Arena mit 1:6 gegen den Rekordmeister verloren. Glasner sah es als „nicht relevant“ an, ob sein Team nun ein Bayern-Verfolger sei oder nicht: „Wir wollen den Bayern das Leben schwer machen und sind in der Lage dazu.“