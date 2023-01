Unruhe bei Grünen: Vertrauensfrage soll folgen

Mair und Altenweisl kündigten Reformen an

Ihren Unmut äußerte indes auch die Sprecherin der Grünen Bäuerinnen und Bauern sowie Kammerrätin in der Landwirtschaftskammer, Brigitte Amort. Sie habe in einem Brief an die Parteispitze ihren Rücktritt bekannt gegeben, sagte sie der APA am Freitag. Sie verstehe zwar die schwierige Lage der Grünen, die eine Regierungsbeteiligung nicht mehr erreicht hatten. Aber seither sei einfach „nichts passiert“. „Zur Zeit sind wir wie ein führungsloses Schiff“, kritisierte sie.