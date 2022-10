Grüne in argen Turbulenzen, FPÖ-Zank im Oberland

Klar angesprochen wurde auch die Frage, ob die beiden angesichts der Neuaufstellung in der Opposition auch das richtige Führungsteam für die Tiroler Grünen seien. Gebi Mair will aber keinen Scherbenhaufen hinterlassen. Er will nun erst einmal aufräumen, sich aber in einem Jahr sehr wohl dieser Frage stellen. Eine selbst gestellte Galgenfrist? „Zurückzuführen ist die aktuelle Situation auf kapitale Fehler in der Wahlwerbung, die nicht mehr glaubwürdig war, nachdem in zwei Perioden sehr viele Grundhaltungen dem ,politischen Frieden mit der Tiroler Volkspartei’ geopfert werden mussten“, ist der Insider überzeugt.