Djokovic & Tsitsipas im Finale ++ Sorge um Auer

Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas stehen im Finale der Australian Open, Rennfahrer Lucas Auer verletzt sich bei einem Trainingsunfall schwer und Auftakt zur Skiflug-Show am Kulm - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Freitag, dem 27. Jänner.