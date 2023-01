USA-Bild der Österreicher eher verschlechtert

„Zu viel“ Einfluss auf Ukraine-Krieg

Die Gründe für die Verbesserung bzw. Verschlechterung des USA-Bildes sind in erster Linie im Ukraine-Krieg und der Person des US-Präsidenten Joe Biden zu finden. Befragt nach den Gründen für die Verschlechterung ihres USA-Bildes gaben 24,3 Prozent der Befragten an, „die USA sind Kriegstreiber“ oder „immer an Kriegen beteiligt“. Weitere 14,6 Prozent sind der Ansicht, die USA „fördern den Krieg in der Ukraine“. Den Einfluss der Vereinigten Staaten auf den Krieg in der Ukraine bewerten die Österreicher mehrheitlich negativ. 52 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die USA „eher zu viel“ (24,2 Prozent) oder „viel zu viel“ (27,8 Prozent) Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben. Nur 31,6 Prozent halten den Grad des US-Einflusses auf den Krieg für richtig, 15 Prozent der Befragten ist der Einfluss der Amerikaner dagegen zu gering.