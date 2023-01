Lügenkonstrukt: Mutter erschlich sich 170.000 Euro

Pflegegeld für „geschädigten Sohn“ beantragt

Doch das hielt die Niederösterreicherin nicht auf: Sie suchte bei der Pensionsversicherungsanstalt um Pflegegeld an - gab vor, dass der Sohn durch den Missbrauch traumatisiert und geschädigt worden sei. Sie erklärte, der Bub sei inkontinent, würde nicht essen, sich selbst verletzen und könne das Haus alleine nicht verlassen. Bei acht ärztlichen Begutachtungen führte sie diese Begründung an, selbst noch im Jahr 2021 gab sie an, der Bursch - mittlerweile 15 Jahre alt - brauche Hilfe beim Waschen und Anziehen und müsse zur Schule gebracht werden. Die Wahrheit lag gänzlich anders - denn der Bursche war höchst aktiv, spielte etwa Fußball im Verein, ging normal zur Schule.