Alles wegen Martinez? Neue Elfer-Regel soll kommen

Seine Psychospielchen gingen um die Welt. Im jetzt schon kultigen Fußball-WM-Finale griff Argentinien-Goalie Martinez beim Penaltyschießen in die (zweifelhafte) Trickkiste. Erst verwickelte er den Schiri in ein schier ewig langes Gespräch, um Frankreichs Schützen Kingsley Coman ebenso lange warten zu lassen, bevor er endlich schießen konnte. Die Taktik, den Referee die Liegeposition des Balls zu überprüfen und Coman so indirekt zu irritieren, ging auf. Der sichtlich nervöse und verunsicherte Coman scheiterte, Martinez hielt. Und noch einmal war eine mäßig sportliche Aktion Martinez‘ von Erfolg gekrönt. Als Frankreichs Aurelien Tchouameni an der Reihe war, warf Martinez vor seinen Augen den Ball Richtung Cornerfahne, anstatt das Spielgerät dem Schützen zu geben. Auch den Tchouameni-Elfer hielt er.