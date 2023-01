Raaba-Grambach ist erneut die „reichste Gemeinde“

Kopfquoten in den steirischen Gemeinden: Graz rutscht auf 7. Platz ab

Betrachtet man die Statistik nach den Steuerkraft-Kopfquoten der steirischen Gemeinden, so liegen Großgemeinden, bedeutende Industriestandorte, Tourismuszentren und Bezirkshauptstädte auf den vordersten Plätzen. So wie in den Vorjahren belegen Raaba-Grambach mit einer Quote von 3144 Euro, Lannach mit 2676 Euro und Premstätten mit 2603 Euro die ersten drei Plätze. Graz ist 2021 mit einer Quote von 2116 Euro von Platz 5 auf 7 gefallen. Die letzten Plätze belegen Kleingemeinden mit hoher Agrarquote, beispielsweise Gutenberg-Stenzengreith (947 Euro) und Stiwoll (959 Euro).