Tennis-Dame: „Djokovic hat sehr aggressive Fans“

Viel Hass aus Serbien

Eine Gruppe von Fans skandierte auch „Russland, Serbien“ in Bezug auf die engen kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. „Egal, was ich sage, ich werde für den Rest meines Lebens gehasst werden, vor allem von den sehr aggressiven Novak-Fans“, schilderte Kostyuk nach ihrem Doppel-Aus. „Die Leute wissen, dass Novak sehr aggressive Fans hat, auch wenn es nicht alle sind. Ich weiß das, weil ich das in der Vergangenheit erlebt habe. Ich habe so viel Hass bekommen, vor allem von serbischen Fans.“