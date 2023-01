Extreme Kälte ist gefährlicher als Hitze

Herzschwäche wetterabhängig

Das Forschungsteam hat 27 Staaten auf allen Kontinenten betrachtet. Sie berücksichtigten beispielsweise die Temperaturen in Helsinki mit bis zu minus 30 Grad Celsius, aber auch hohe Temperaturen wie in Kuwait-Stadt mit plus 44 Grad Celsius. Wetterabhängig am gefährlichsten war chronische Herzschwäche. Diese führte laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu der höchsten zusätzlichen Sterblichkeit an extrem heißen und extrem kalten Tagen. Darauf solle angesichts des Klimawandels besonders eingegangen werden.