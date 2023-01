Wilde Kollision auf der Katschberg Bundesstraße

Die 39-jährige Frau aus Ungarn lenkte heute, Donnerstag, am Vormittag ihren PKW von Obertauern talwärts in Richtung Tweng. In einer Galerieverbauung kam die Lenkerin mit ihren Pkw ins Schleudern. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Deutschen.