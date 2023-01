Krimineller Beamter hätte Beute versteuern müssen

Steuererklärung für Gauner

„Wir haben Anklage wegen des Finanzvergehens der gewerbsmäßigen Abgabenhinterziehung eingebracht“, bestätigt Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft. Der Hintergrund ist kurios: Der mittlerweile 68-Jährige hätte seine Beute versteuern müssen - daher wird ihm nun eine Steuerhinterziehung von fast 400.000 Euro vorgeworfen. Was für den Laien vermutlich nicht nachvollziehbar klingt, ist aber tatsächlich so - theoretisch müssten laut Gesetz Serienverbrecher für ihr ergaunertes Geld Einkommenssteuer bezahlen! Wie das in der Praxis ausschauen soll, bleibt der Phantasie überlassen.