Wendepunkt im Ukraine-Krieg: Gewinnen als Ziel?

Kampfpanzerlieferungen für die Ukraine

Deutschland, die USA und andere Verbündete hatten am Mittwoch angekündigt, dass sie die Ukraine mit weit mehr als 100 Kampfpanzern westlicher Bauart unterstützen wollen. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte der Regierung in Kiew 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zu, US-Präsident Joe Biden kündigte die Lieferung von 31 M1 Abrams an.