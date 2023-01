„Ausgezapft“: Der Linzer Biertempel sperrt zu

Teuerstes Bier kostete 80 Euro

Liebhaber von ausgefallenen Biersorten, Spirituosen und Limonaden können seit 2014 im „Biertempel“ shoppen. Zunächst in einer Filiale in der Altstadt, später am derzeitigen Noch-Standort am Graben, zwischenzeitlich auch in Linz-Urfahr. Besonders exklusive Getränke haben auch ihren Preis. Ein Exemplar des stärksten Bieres der Welt (67,5%) kostete rund 80 Euro – für ein Seiterl.