Autor: „Die Linke will keine Integrationsdebatte“

Gödl (ÖVP): „Sozialleistungen für Integrationsunwillige streichen“

Der Integrationssprecher der ÖVP, Ernst Gödl, sieht die Integration in Österreich nicht gescheitert. Seit dem Jahr 2015 gebe es zwar „spezielle Herausforderungen“, wenn seither 165.000 anerkannte Asylberechtigte in unserem Land leben. Für ihn seien aber nicht nur Angebote wie Deutschförderklassen oder Sozialarbeiter an den Schulen ein wichtiger Schritt, sondern auch, dass Sozialleistungen gekürzt werden sollen, wenn sich jemand der Integration verweigert. In letzter Konsequenz müssten Menschen aber auch abgeschoben werden können - „wenn es denn möglich ist“.