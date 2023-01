Frauen in Wien von falscher Ärztin verunstaltet

Zur Festnahme der Deutschen inklusive Razzia in der Innenstadt kam es am Dienstagvormittag um 10 Uhr. Die Verdächtige war laut Polizei Geschäftsführerin der Schönheitsklinik und weiterer Unternehmen, wobei die Frau in betrügerischer Absicht Ausländer zu Investitionen verleitet haben soll, um in Österreich leichter an einen Aufenthaltstitel zu kommen.