USA: Hund erschoss sein Herrchen mit Gewehr

Ein tragischer und nicht alltäglicher Vorfall hat sich am Wochenende in den USA zugetragen. Ein 30-Jähriger, der in seinem Pick-up saß, wurde von seinem Hund erschossen. Das Tier befand sich auf der Rückbank des Fahrzeugs, ebenso ein Gewehr. Der Hund trat darauf, woraufhin sich ein Schuss löste …