Frust-Auftritt im TV: Bayern-Star schlägt Alarm

„Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser als die erste. Da müssen wir müssen sicherlich darüber reden, gerade was unsere Herangehensweise, Einstellung und Bereitschaft angeht. Wir kriegen wieder ein Gegentor nach einem Standard. Das haben wir das in der Vorrunde ein oder andere Mal gekriegt. Das müssen wir schleunigst abstellen. Das haben wir in der vergangenen Saison besser gemacht“, schimpfte Kimmich im TV-Interview bei Sat1.