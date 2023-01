Konferenz mit Bayern München ab 20.30 Uhr LIVE

Wolfsburg will Anschluss an Spitzengruppe wahren

Der VfL Wolfsburg will nach der 6:0-Galavorstellung gegen Freiburg mit einem Erfolg bei Hertha BSC in Berlin den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Der gegen Freiburg in der 78. Minute ausgewechselte Patrick Wimmer hat keine Gehirnerschütterung erlitten und wird wohl einsatzbereit sein. Im Duell Hoffenheim (Christoph Baumgartner) gegen Stuttgart geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.