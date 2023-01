Start der neuen Digital-Uni wird nicht verschoben

Vielleicht sollte man die derzeit so gehypte, mitunter aber recht faktenlose künstliche Intelligenz ChatGPT fragen, wie es weitergehen könnte. Aber die, von der „Krone“ interviewt, kennt nicht mal die Grundidee, die Ex-Kanzler Sebastian Kurz im August 2020 geäußert hat: „Ich habe keine Informationen über eine geplante Universität für Digitalisierung und Transformation in Linz“, so ChatGPT, deren Informationsstand insgesamt nur bis September 2021 reicht. Inzwischen heißt die Uni ja IDSA, das bedeutet Institute of Digital Sciences Austria.