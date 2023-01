Oscar-Rennen ist für „Corsage“ schon vorbei

In der Kategorie „Bester Film“ könnten „Im Westen nichts Neues“ immerhin neun andere Filme den Oscar streitig machen. Zudem nominiert sind: „Avatar: The Way of Water“, „The Banshees of Inisherin“, „Elvis“, „Everything Everywhere at All at Once“, „The Fabelmans“, „Tár“, „Top Gun: Maverick“, „Triangle of Sadness“ und „Women Talking“.