Davon wird Charles bei seiner Krönung abgeraten

Wegen der Krönung erhalten die Menschen im Vereinigten Königreich am 8. Mai zudem einmalig einen weiteren Feiertag. Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) werde die Bevölkerung an dem Tag ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Die Regierung prüft zudem Pläne, die Sperrstunden für Pubs an allen drei Abenden des Wochenendes auszuweiten.