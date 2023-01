Rückzieher bei Plänen für eine Section Control

Vom Radar zu verschwinden droht die im Herbst 2021 angekündigte Section Control auf Bundesstraßen. Diese hielt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) für die geeignete Maßnahme, um in Leonding, Hörsching und Traun illegalen Rennfahrern sowie Tempobolzern den Kampf anzusagen. „Der Plan nimmt konkrete Formen an. Experten tüfteln am Umsetzungskonzept“, hieß es kurz vor der Landtagswahl 2021.