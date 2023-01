Umstrittener Historiker hält einen Vortrag in Wels

Der Schweizer Historiker Daniele Ganser ist eine höchst umstrittene Figur. So unterstellte er etwa, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York auf eine Verschwörung der US-Regierung zurückzuführen seien. Eindeutige Beweise für die Täterschaft von Al-Kaida verschweigt er jedoch. Der Welser FPÖ-Stadtchef Andreas Rabl bietet Ganser bei einem Auftritt in der Messestadt eine Bühne für Verschwörungstheorien.