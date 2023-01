Dieb verpasste Ladendetektiven Faustsschläge

Waren im Wert von 8,77 Euro steckte ein 39-jähriger Klagenfurter in einem Lebensmittelgeschäft in der Landeshauptstadt am Sonntagabend ein und bezahlte diese nicht an der Kassa. Dass der Klagenfurter dabei von zwei Ladendetektiven (51, 54) beobachtet wurde, damit hat er wohl nicht gerechnet. Die beiden stellten den Täter zur Rede. Dieser wehrte sich jedoch und attackierte die beiden mit Faustschlägen. Den Ladendetektiven gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der 39-Jährige nur teilweise geständig und bestritt die Schläge. „Die Detektive wurden nicht verletzt“, heißt es vonseiten der Polizei. Anzeige!