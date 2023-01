„Ich möchte später mal Tierpfleger werden“

„Ich will später mal auf Gut Aiderbichl arbeiten, ich bin oft da", sagt Laurenz. Trotz des kalten und etwas stürmischen Wetters ist Laurenz gut gelaunt. Er nimmt bereits zum wiederholten Male am Tierpflegerprogramm auf Gut Aiderbichl teil. Wenn er groß ist, möchte er Tierpfleger werden. Genauso wie sein Freund Vincent. Bevor es jedoch zu den Eseln und Ponys geht, müssen die beiden gemeinsam mit den anderen Kindern das Futter für die Vierbeiner vorbereiten. So wie richtige Tierpfleger.