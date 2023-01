Stamm- oder Ersatzgoalie? Sommer erklärt Rolle

Ihm sei von Beginn an offen mitgeteilt worden, Manuel Neuer zu ersetzen, gab Sommer Sat1 bekannt. Sobald der deutsche Nationalteam-Keeper sich von seiner Verletzung zurückmeldet, werde der Schweizer die Rolle als Ersatzgoalie akzeptieren. „Ich freue mich auf die nächsten Aufgaben“, so Sommer, der mit Bayern den elften Bundesliga-Titel in Folge ins Visier nimmt.