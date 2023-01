Kinderpornographie mehr Fälle++U-Ausschuss

In Österreich gibt es immer mehr registrierte Fälle von Kinderpornographie. Zurückzuführen sei der Anstieg auf die gestiegene Internetnutzung. Und nach zähem Ringen zwischen den Fraktionen gibt es nun doch noch zumindest eine Zusammenkunft des ÖVP-Untersuchungsausschusses. Die Präsidiale des Nationalrats ermöglichte am Freitag eine Geschäftsordnungssitzung. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Freitag, den 20. Jänner 2023, mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.