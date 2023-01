Mehrere Rodungen in Tirol sorgten für Verwunderung

Baumrodungen bei der Mühlauer Brücke (Kettenbrücke) und beim Lanser See machten Leser der „Tiroler Krone“ stutzig. Seit die Klimakrise auch in Tirol immer häufiger ihre hässliche Fratze zeigt, werden Baumrodungen mit großer Skepsis betrachtet. Immerhin binden Bäume CO₂ und spenden Schatten. Was hat es mit den Rodungen also auf sich? Die „Tiroler Krone“ hat recherchiert. Bei der Kettenbrücke, unterhalb des Sanatoriums in Flussrichtung rechts, sind mehrere Weiden und Pappeln von der Kernfäule befallen, gibt das Land Tirol Auskunft.