Lernen und forschen bis zum Energy-Ingenieur

„Die 3. und 4. Klassen lernen so die Grundlagen“, so Archer. „Wer sich in nachhaltige Energiegewinnung vertiefen will, macht die freiwillige Zusatzausbildung“, verrät Archer, der auf Kooperationen setzt. „Unsere Schüler können mit dem A.I.T., dem einstigen Forschungszentrum Seibersdorf, mit FH und Unternehmen arbeiten.“ Mit der Matura gibt es das Zertifikat „Green:Energy-Ingenieur“.