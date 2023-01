Wiens ÖVP wettert gegen Zuwanderung & Ampelpärchen

In der Akademie der Wissenschaften ist am Donnerstag der Neujahrsempfang der Wiener ÖVP über die Bühne gegangen. Stadtparteiobmann Karl Mahrer beschwor dabei „mehr Normalität für Wien“. Denn vieles was in der Bundeshauptstadt geschehe, sei nicht normal, man habe sich nur daran gewöhnt, befand er. Er kritisierte die „maßlose Willkommenskultur der SPÖ“ und wetterte unter anderem gegen „Misswirtschaft“ oder Ampelpärchen.