Drogenjunkie raubte schlafende Seniorin aus

Der 26-jährige Linzer soll breits am 10. September 2022 zwischen 16 und 18.30 Uhr in die Wohnung der 79-Jährigen in Linz-Urfahr eingeschlichen zu haben. Sie hatte sich zu einem Schläfchen niedergelegt und nicht bemerkt, dass der Gauner Bargeld und Schmuck um 26.000 Euro mitgehen ließ.