Hacker: „Nach dem ersten Mal, ist es recht lustig“

Am Dienstag hat Felix Hacker zum ersten Mal die Streif bezwungen. Natürlich hatte der 23-Jährige im Starthaus Respekt vor der Abfahrt, während der Fahrt kommt der Kärntner jedoch in den Genuss. „Nach dem ersten Mal, ist es recht lustig“, schmunzelt Hacker. Wenn es nach ihm geht, möchte er ab sofort in den Weltcup einsteigen - mit weiteren furchtlosen Fahrten fährt er sich womöglich noch in dieser Saison in die Auslage..