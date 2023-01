Die Ruhe vor dem Sturm in der Gamsstadt

Am Freitag steigt die erste Abfahrt auf dem Hahnenkamm und die Athleten sind nach zwei Trainingsläufen bestens eingestimmt auf die Streif. Im Vorfeld überwiegt die Vorfreude, vor allem bei zahlreichen Fans, die sich beim Spektakel einfinden. Vorab haben wir uns auf der Straße, in der Gastronomie sowie in der eigenen Redaktion umgehört, wie sich die Rückkehr nach zwei Corona-Jahren anfühlt!