Milchprodukte vor dem Training: Ja oder nein?

Milchprodukte haben in der letzten Zeit immer mehr zu kämpfen. Immer mehr pflanzliche Milchsorten kommen auf den Markt und bringen uns von einer unseren ursprünglichen Ernährungsquellen ab. Ob wir jedoch ohne Milchprodukte auskommen könnten, ist mehr als fraglich. Zu populär sind die verschiedenen Sorten von Molke, Joghurt, Käse und Topfen. In der Milch ist viel Wasser enthalten, daneben Zucker (in Form der Laktose), Proteine und Lipide.