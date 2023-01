„Ich habe ganz lang Angst vor der Bühne gehabt“

Sie ist musikalisch so gut wie überall zu Hause, interpretiert Soul, Rock, Blues, Wiener Lied, Gospel, Jazz, Pop so cool und tough wie keine Andere - und sie verzaubert aktuell auch als „Frau Holle“ im gleichnamigen Familienmusical: Tini Kainrath ist diesmal zu Gast in „Ohne Maulkorb Mit Dolezal“.