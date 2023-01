Erst 2 heimische Firmen haben sich zurückgezogen

Geplante Ausstiege mit geringem Effekt

Nach Angaben des KSE-Instituts stellten im Jahr 2021 63 österreichische Unternehmen Arbeitsplätze für mindestens 20.945 Menschen in Russland bereit und erwirtschafteten einen Jahresumsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar (ca. 2,4 Mrd. Euro), zahlten 124 Millionen US-Dollar (124 Mio. Euro) an Steuern. Dazu hielten sie 2 Milliarden Dollar (2 Mrd. Euro) an Kapital und 27 Milliarden Dollar (27 Mrd. Euro) an Vermögenswerten.