Linz und Bawag entschärfen Swap-Bombe endgültig

Linz hatte auch noch Forderung an die Bawag offen

Der Prozess am Handelsgericht Wien hätte also weitergehen müssen, mit durchaus offenem Ausgang. Doch hinter den Kulissen arbeiteten die Rechtsvertreter der Stadt Linz, mit Anwalt Gerhard Rothner an der Spitze und unterstützt vom Linzer Zivilrechtler Meinhard Lukas (mit langer und reichhaltiger Erfahrung in dieser Causa) sowie die Anwälte der Bank an einem Vergleich. Letztlich wird die Stadt Linz etwa 12 Millionen Euro an die Bank zahlen müssen, denn immerhin hatte die Stadt ja auch eine Forderung von gut 21 Millionen Euro an die Bank noch offen, nämlich aus alten Swap-Verlusten. Für den Vergleich ist noch ein Gemeinderatsbeschluss nötig, für den sich die nötige Mehrheit aber schon abzeichnet. Ohne Gemeinderatsbeschluss einst ist der Swap nicht gültig zustande gekommen, nun ist ein Gemeinderatsbeschluss notwendig für die endgültige Bereinigung...