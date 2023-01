Endlich wollen sich Ärzte im Süden niederlassen

„Linz muss Verantwortung übernehmen“

Doch nun wäre laut VP-Stadtvize Martin Hajart tatsächlich eine Gruppe von Ärzten bereit, zwischen Pichling und der Neuen Heimat das so dringend benötigte Primärversorgungszentrum zu eröffnen. Allerdings: Es fehlt an einer geeigneten Immobilie. Nicht nur deshalb buhlt VP-Stadtvize Martin Hajart im kommenden Gemeinderat um die Unterstützung von FP-Gesundheitsreferent Michael Raml und SP-Liegenschaftsreferent Dietmar Prammer. „Die Stadt muss ihre Verantwortung wahrnehmen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für eine künftige Primärversorgungseinheit im Linzer Süden mitwirken. Durch die Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten könnte man einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung leisten“, will Hajart nicht riskieren, dass die interessierten Ärzte abwandern könnten.