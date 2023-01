Taucher filmen vor Japan jungen Riesenkalmar

Tiere kommen kaum an die Meeresoberfläche

Riesenkalmare leben vermutlich in mehr als 300 Metern Tiefe und kommen nur sehr selten an die Meeresoberfläche. Erst seit dem Einsatz von tief durchs Wasser gezogenen Schleppnetzen sind mehr Riesenkalmare an die Oberfläche gebracht und untersucht worden.