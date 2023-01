Chinesen rittern jetzt am Schwarzmarkt um Paxlovid

Lockerungen sorgten für Chaos

Das chinesische Finanzministerium kündigte unterdessen am Montag an, die Mittel zur Prävention und Bekämpfung von Covid-Erkrankungen aufzustocken. Zudem sollen die lokalen Finanzämter die Transferzahlungen an ländliche und arme Gebiete zu erhöhen. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Zahl der Corona-Infektionen sprunghaft angestiegen, nachdem die Regierung im vergangenen Monat ihre strikten Coronabeschränkungen gelockert hatte.