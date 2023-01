Gesundheitsagentur: Pflegeheim sperrt nicht zu!

Das Landespflegeheim in Raabs an der Thaya verfügt über einen sehr guten Ruf. Der große Einsatz der Mitarbeiter und ihre Menschlichkeit ermöglichen ein Altern in Würde, weiß man vor Ort. Anfang des Jahres wurde dort aber die Leitung suspendiert - es gäbe viele Mängel bei der Dokumentation von pflegerischen und betrieblichen Abläufen, hieß es.