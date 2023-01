Wien: Autor Ulrich Weinzierl starb bei Feuerdrama

Wie nun durchgesickert ist, kam der Literaturkritiker bei einem Feuer in seiner Wohnung in der Josefstadt ausgerechnet am Freitag, dem 13. - ein Datum, das im Volksglauben als Tag gilt, an dem besonders viele Unglücke passieren können - ums Leben. Als die Feuerwehr eintraf, fand sie den leblosen Körper eines Mannes vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.