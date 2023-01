Verpasste Anrufe brachten das Fass zum Überlaufen

Man muss gar nicht Herrn Murphy und sein Gesetz bemühen, um zu erkennen, dass immer dann, wenn es besonders ungünstig ist, weil man sich gerade in einem Funkloch im Gesäuse, in einem Beichtstuhl in Altötting oder auf einem Tiefseetauchgang vor Gibraltar befindet, das Telefon bimmelt, kräht oder vibriert. Zum Glück haben Smartphones wenigstens in dieser Hinsicht keine Geheimnisse und schreiben die Anzahl der verpassten Anrufe eifrig auf, um den weiteren Kommunikationsfluss zu gewährleisten.