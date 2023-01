Lainer will weg, Wolf um Chance kämpfen

Weil Landsmann Valentino Lazaro an einer Knieverletzung laboriert, müssen sich die Italiener auf der Position rechts im Mittelfeld nach einer Alternative umsehen. Der Salzburger passt da ins Anforderungsprofil. Was für einen Wechsel des Nationalspielers an den Po sprechen würde? Seine aktuelle Situation bei Gladbach! Denn von seinem ehemaligen Stammplatz - Lainer absolvierte in den vergangenen drei Saisonen 85 Bundesliga-Partien - ist der ÖFB-Teamspieler weit entfernt.