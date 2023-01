Rauferei forderte fünf Verletzte in Tiroler Lokal

Verletzungen im Gesicht und am Knie waren am Freitagabend die Folge einer wilden Rauferei zwischen vier einheimischen Jugendlichen (alle 16) und drei Holländern (19 bzw. 20 Jahre) in einem Lokal in Tirol. Warum die Fäuste flogen, ist noch unklar. Zwei der Holländer sollen zuvor zwei Snowboards gestohlen haben.