Garcia zu Geständnis: „Ich schäme mich nicht!“

Die Weltranglisten-Vierte Caroline Garcia hat sich nach ihrem „Bulimie-Geständnis“ unwohl angesichts der Reaktionen aus der Tenniswelt gezeigt. „Ich denke, wenn ich gewusst hätte, dass es so weit kommen würde, hätte ich es vielleicht nicht gesagt“, sagte die 29-Jährige am Samstag in Melbourne.