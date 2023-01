Betrunkener Kärntner randaliert in Twenger Hotel

Komplett betrunken und mit angeschnallten Ski betrat ein 32-jähriger Urlaubsgast aus Kärnten am Freitagabend sein Hotel in Tweng. An der Rezeption schnallte er seine Ski ab und torkelte dann mit seinen Skischuhen in den ersten Stock. Dort angekommen, trat er mit seinen Skischuhen gegen die Wände im Gang und verursachte dabei erheblichen Schaden an den Gipskartonwänden. Anschließend legte sich der rabiate Kärntner einfach in sein Zimmer schlafen.